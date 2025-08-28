Нов скандал на софийското летище! Намесиха се полицията и Спешна помощ

Поредна нелепа ситуация на летище "Васил Левски".

Онкоболна жена не беше допусната до полет, тъй като според наземните оператори, багажът ѝ надвишавал разрешените размери. Когато поискала да заплати, на жената вече било отказано да се качи на самолета. Спорът със служителите на летището явно е бил толкова сериозен, тъй като се е наложило идването и на Спешна помощ на територията на летището. Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената е прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние.

„Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила е да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли са и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал. Стояла е до гейта, надявайки че като минат всички пътници ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ е казано „Искате ли да се наредите до нея?”. Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде в дадената болница заради лечение, но отново не се съгласили”, обясни племенничката й Петя в ефира на „Здравей, България”.

От аеропорта изпратиха позиция до NOVA по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се е „Гранична полиция”.

