Въпрос в "Сделка или не? затрудни и банкер

Какво означава старото име на летище "Васил Левски" нищиха в "Сделка или не".

Причината бе Теодора Василева, която е от Враждебна - официалното име на международния аеропорт в София до 17 февруари тази година.

Водещият Ненчо Балабанов зададе въпроса, но тя не знаеше. Така той се обърна към банкера, но и той не знаеше, като само каза, че имало две села.

Думата Враждебна повечето хора мислят, че е от враждебен човек. В блога на Павлина Д. пише: Що се отнася до село Враждебна, на което, както си е традицията във въздухоплаването, е кръстено гражданското летище на София, в името му няма нищо „вражеско“ и напразно бе прекръстено преди време. То не произлиза от враг/враждебност, а от старобългарското „враждение“ т.е. преследване. Наименованието на селото идва от древната история на град Сердика, когато на това място са живели предимно соколари и ловци и когато наоколо са били ловните полета на сердиклийските владетели. А те заедно с местни ловци обичали да преследват дивеча.

Има и схващане, че идва от думата вражалец - означава гадател, човек, който предсказва бъдещето, или още лечител и вражар. Това е диалектна дума, която може да бъде срещната в народния език и се отнася за лице с особени способности, което се занимава с гадателство или лечение.

Теодора излезе с кутия №19. Разказа, че й викат малкото магаренце, защото е инат, вече трето поколение.

При три неотворени кутии, в които се крият 1 лев, 5000 и 100 000 лева, банкерът й предложи 10 000 лева. Тя отказа, като след това премахна и 5-те бона.

Така напрежението в студиото се покачи до краен предел. При останалите - лев и 100 000 лева, тя бе изкушена от 25 000 лева.

Има сделка, каза тя.

В края с голяма радост научи, че е взела най-правилното решение, тъй като ако бе играла до край, с надежда за 100 000 лева, то би открила само левчето в своята кутия.

