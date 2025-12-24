Удариха с рекордна глоба популярна и у нас авиокомпания

Италианският антитръстов регулатор наложи глоба от над 255 милиона евро на авиокомпанията Ryanair за злоупотреба с господстващо положение на пазара на вътрешни и европейски пътнически въздушни превози от и до Италия, съобщава италианската агенция АНСА.

Санкцията е резултат от продължило разследване, което разкрива системни действия срещу туристически агенции. По данни на регулатора тези практики са ограничили конкуренцията и са засегнали директно потребителите.

Обвинения в умишлено блокиране на агенции

Според италианския орган авиокомпанията е приложила сложна стратегия, насочена към ограничаване на възможността онлайн и традиционни туристически агенции да купуват самолетни билети чрез официалния сайт ryanair.com. Разследването е установило, че достъпът на агенциите до полети е бил умишлено затрудняван, а в редица случаи блокиран изцяло или направен икономически и технически неизгоден.

Натиск при комбинирани услуги

Регулаторът посочва, че действията на компанията са засягали най-вече резервации, комбинирани с полети на други авиопревозвачи или с допълнителни туристически и застрахователни услуги. Според властите именно тези ограничения са целели да възпрепятстват агентите да предлагат алтернативи и пълни туристически пакети, което е ограничило избора за клиентите.

Контрол чрез технологии и договори

Сред конкретните мерки, описани в решението, са процедури за разпознаване на лица на сайта на авиокомпанията за клиенти, закупили билети чрез туристическа агенция, блокиране на опити за резервация от агенции, както и налагане на партньорски споразумения. Тези договори са ограничавали възможността агенциите да предлагат полети на Ryanair в комбинация с други услуги.

Практики от 2023 г. с нарастващ обхват

Антитръстовият регулатор посочва, че усилията за възпрепятстване на туристическите агенции са започнали още през април 2023 г., като с течение на времето мерките са ставали все по-строги и по-обхватни. Според властите това е довело до отслабване на конкуренцията както пряко, така и косвено.

Удар върху потребителите

„Тези действия намаляват качеството и обхвата на туристическите услуги, достъпни за потребителите“, заявяват от регулаторния орган. По оценка на експертите санкцията цели не само да накаже авиокомпанията, но и да изпрати ясен сигнал към целия авиационен сектор за недопустимостта на подобни пазарни практики.

