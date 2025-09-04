Голяма промяна за пътниците на Ryanair! Важен документ изчезва

Голяма промяна за пътниците прави най-евтината авиокомпания в Европа Ryanair

От 3 ноември тя ще въведе задължителни дигитални бордни карти. Хартиените разпечатки повече няма да се приемат, а пътниците ще трябва да представят своята бордна карта директно през мобилното приложение на превозвача, предава агенция БЛИЦ.

Защо се налага промяната?

Авиокомпанията посочва няколко ключови предимства на новата система:

Премахване на таксите: почти всички такси за регистрация на летището ще отпаднат.

По-бързи актуализации: ще се позволят директни известия от оперативния център на Ryanair при възникване на прекъсвания.

Екологичен ефект: годишно ще се спестяват около 300 тона хартия.

Пътниците вече го ползват

В подкаст на The Independent изпълнителният директор заяви, че повечето пътници вече използват дигитални бордни карти. „Между 85 и 90% от клиентите ни идват с карта на телефона. Почти всички имат смартфон и искаме всички да преминат към тази технология“, посочи той.

О'Лиъри се спря и на най-голямото притеснение сред пътуващите – какво ще стане при загуба или изтощена батерия на телефона.

„Ако сте се регистрирали предварително, няма проблем – ще ви издадем безплатно хартиена карта. Ако батерията ви падне или телефонът ви се повреди, ще ви качим на борда, защото вече ще имаме вашите данни. Никой не трябва да се тревожи“, увери шефът на Ryanair.

Какво ще стане с досегашните такси?

Таксата от около 23 евро за преиздаване на бордна карта ще отпадне след 3 ноември, съобщава dbr.bg.

Въпреки това, пътниците, които изобщо не са се регистрирали онлайн и решат да го направят едва на летището, ще продължат да плащат – 63 евро (или 34 евро за полети от Испания).Ще има ли изключения?

Да – някои държави все още изискват хартиени бордни карти. Засега това са Мароко и Албания.

„Постигнахме споразумение с албанските власти и от март и там ще преминат към дигитални карти. Но Мароко продължава да настоява за хартиени варианти, така че там ще ги приемаме“, обясни О'Лиъри, като предупреди, че в началото може да има известни затруднения.

За разлика от Ryanair, други авиокомпании – сред които easyJet, Jet2 и British Airways – продължават да позволяват регистрация на летището без допълнителни санкции.

