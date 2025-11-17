Нова изненада от Ryanair. Такса за детето

Майките и бащите, които планират да пътуват с Ryanair, трябва да се подготвят за допълнителни такси, когато резервират семейната си почивка.

Превозвачът без излишни екстри, известен с минималистичната си политика, налага допълнителни такси за предимства като избор на място и носене на багаж. Пътуващите обаче, които нямат проблем да оставят Ryanair да им разпредели мястото и да опаковат само малък ръчен багаж, могат да се придържат към основната цена, предава агенция БЛИЦ.

Но има уловка, ако летите с деца под 12 години - правилата на Ryanair означават, че поне един възрастен трябва да закупи място, което струва до 10 евро във всяка посока. Добрата новина е, че до четири деца могат да седят до възрастния без допълнително заплащане и всички те ще бъдат разположени на един и същи ред, съобщава "Mirror".

Междувременно easyJet заявява, че семействата с деца не е необходимо да плащат за места, въпреки че предлага да се регистрират възможно най-скоро, ако не купуват такива, съобщава Liverpool Echo.

На уебсайта на превозвача е посочено: „Въпреки че нашата система за сядане винаги ще се стреми да настанява семействата заедно, местата се разпределят на принципа „първи дошъл, първи обслужен“, така че колкото по-рано се регистрирате, толкова по-вероятно е да бъдете настанени заедно.

„Ако го оставите за последния момент, е възможно да няма достатъчно места, за да настаним семейството ви едно до друго. Все пак ще се уверим, че всяко дете под 12 години седи близо до възрастен, посочен в резервацията ви.

„Въпреки това, може да успеем да организираме това само на летището или на борда, което може да доведе до закъснения за вас и другите пътници, и не всички може да седнат заедно.“

Политиката на Jet2holidays е ясно посочена на уебсайта им: „Като авиокомпания, ориентирана към семействата, ние винаги ще се стремим да настаняваме деца и бебета под 12-годишна възраст до придружаващите ги възрастни.

„Ако това не е възможно по някаква причина, ще се уверим, че децата се настаняват възможно най-близо и не повече от един ред разстояние. Бихме ви насърчили да резервирате местата си предварително, за да сте сигурни, че сте запазили желаните места за вашата пътуваща група.“

