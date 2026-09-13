Три нови щама на грипа атакуват: 770 000 ваксини идват у нас, над 500 000 са безплатни
Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
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Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
Четирима души загинаха при нощната атака, а Украйна отново предупреди за критичен недостиг на ракети за "Пейтриът"
Университетът за възрастни е създаден през 1973 г.
Районната прокуратура е започнала разследване на инцидента
Ново политика на евтината авиокомпания
Шокиращи данни показват, че страната е сред лидерите в Европа по затлъстяване при деца и възрастни, а икономическата тежест е почти 10% от БВП
Каква е причината?
По думите му тази дейност трябва да бъде вкарана в Наказателния кодекс
Разкритията в „домовете на ужасите“ в с. Ягода и Варна придвижиха процеса напред
Проверките ще продължат в цялата страна
Пълна тишина в държавата за бонусите на възрастните
Едрогърдата мадама е обявила дълъг списък с услугите, които предлага
Неимунизираните и неболедувалите контактни лица се подлагат на медицинско наблюдение до 14 дни
Възрастни и деца трябва да внимават
Луизиана въведе задължителна проверка на възрастта в сайтовете за възрастни
В хода на изследването експертите са анализирали данни от 107 участници
Социалното министерство има предложение как да се изчислява минималната работна заплата
Позволено е да се излиза, само за да се постави ваксина срещу коронавируса
Ако се стигне дотам, ще започнем с частичен локдаун за неваксинираните, каза зам.министърът на здравеопазването