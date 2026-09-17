Община Казанлък осигурява оборудване за телемедицина за социалните услуги за възрастни

Община Казанлък ще оборудва социалните услуги за възрастни и лица с деменция с нова медицинска апаратура. Тя ще осигури възможност за мобилна диагностика, включително за консултации с медицински специалисти от разстояние. Т.нар. "телемедицина" ще помогне за подобряването на грижата за живущите и за повишаване на качеството им на живот. Ще бъде закупена и техника за спешни случаи, с която се пречиства и обогатява кислород.



По два мултифункционални телемедицински куфара за мобилна диагностика и преносими кислородни концентратори ще бъдат предоставени на „Дом за стари хора“ № 1 на ул. „Петко Ганин“ 52 и на „Дом за стари хора“ на бул. „Ал. Батенберг“ 220. Преносим кислороден концентратор ще получи и Домът за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“.



Оборудването е на стойност 30 600 евро и е закупено по процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост.



