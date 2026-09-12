ДКЦ "Софиямед" с най-ново поколение апарати за ЕЕГ и ЕМГ изследвания
Последно поколение апаратура за неврологичните високоспециализирани изследвания електроенцефалография (ЕЕГ) и електромиография (ЕМГ) на фирмата Cadw...
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Последно поколение апаратура за неврологичните високоспециализирани изследвания електроенцефалография (ЕЕГ) и електромиография (ЕМГ) на фирмата Cadw...
Той припомни, че България е в челните места на брой тежки произшествия и убити на пътя
Лечебните заведения могат да изберат от списъка тези апарати онези, които са им най-необходими
Осигурихме животоспасяваща апаратура, каза Борисов
Директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов показа новият ядрено-магнитен резонанс
Българският държавен глава е разговарял по телефона с израелския президент Реувен Ривлин
Почти всички общини в страната имат разкрити дарителски сметки
Около 1,6 млн. лева са инвестициите в общинските болници и поликлиниките от бюджета на Столична община и приватизационния фонд. Това обяви кметът на С...
Веригата хипермаркети за детски и бебешки стоки "Хиполенд" заедно с БЧК дари медицинска апаратура за лечение на деца на Университетска многопрофилна б...
Ловци от Разград дариха средства за закупуване на медицинска апаратура на местната болница. Авджиите събраха 3 хил. лв. на благотворителен бал на ловн...
С висококвалифицираната работна ръка, в лицето на докторите и хирурзите и новата апаратура българите ще се убедят постепенно, че няма нужда да ходят д...
Правителството одобри допълнителни плащания в размер на 7 милиона лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. Средствата ще бъдат...
Правителството измени Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните...
Благоевград. Фондация подари нова апаратура на неонатологично отделение в МБАЛ – Благоевград. Безвъзмездното дарение медиците получиха от неправителст...
10 000 деца бяха изследвани с апаратура от кампанията в Александровска София. Подадената ръка на изпадналите в беда осмисля живота ни. С тези думи пр...
Благоевград. Ръководството на МБАЛ – Благоевград получи ще закупи нова медицинска апаратура със средства от благотворителната инициатива „Българската...
Благоевград. Отделението по урология в МБАЛ – Благоевград се сдоби с чисто нова и модерна апаратура, закупена със средства на здравното заведение. Обо...
Ерусалим. Постепенно страната ни инвестира във високотехнологична, иновативна апаратура, за да могат сънародниците ни да не пътуват в други страни, а...
Кърджали. Центърът за спешна помощ в Кърджали получи модерна система за пациентски мониторинг и кардиостимулация. Уредът бе предоставен от фирма „МедС...