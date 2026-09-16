Община Казанлък се включва в Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември 2026 г.
В рамките на инициативата експерти от РИОСВ – Стара Загора и екипът на отдел “Екология” към община Казанлък проведоха образователни беседи, викторини и игри с ученици от ОУ „Георги Кирков“ – посветени на устойчивото придвижване и ползите за здравето и околната среда.
22 септември е Европейският ден без автомобили – ден, който насърчава гражданите да изберат по-екологични начини на придвижване – пеша, с велосипед или обществен транспорт.
Община Казанлък също отправя своя апел към жителите си да избират по-екологичен начин на предвижване.
За по-чист, по-зелен и по-устойчив Казанлък!
Община Казанлък се включва в Европейската седмица на мобилността
Тя се провежда от 16 до 22 септември 2026 г.
Община Казанлък се включва в Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември 2026 г.
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