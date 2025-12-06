Нов кошмар с възрастна жена. Има ли нов дом на ужасите в България

Нов сигнал за насилие в дом за възрастни у нас.

На 28 ноември т.г. в Районното управление на Казанлък е получен сигнал, че 74-годишна жена, която живее в Дом за пълнолетни лица в Казанлък, се намира в болница с травми и синини по тялото.

Районната прокуратура е започнала разследване на инцидента с възрастната жена, съобщи NOVA.

Властите работят по изясняване на обстоятелствата, довели до състоянието на жената.

За да се установи обективната истина, разследващите органи са назначили съдебномедицинска експертиза. Заключението на съдебните медици ще бъде решаващо за хода на досъдебното производство, тъй като то трябва да даде категоричен отговор на основния въпрос – дали нараняванията са следствие от нещастен случай и падане, или са причинени умишлено чрез нанесен побой.

Свидетелски показания и срокове

Към момента събраните гласни доказателства и разпити на свидетели от социалното заведение не потвърждават версията за упражнено насилие спрямо жената. Разследването продължава с проверка на всички факти и обстоятелства.

Законовият срок за приключване на разследването и излизане с постановление е три месеца.

