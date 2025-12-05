Мистерията с култови бандити у нас продължава

Крият какво се случва с разследването за мистериозното изчезване на Прокопи Прокопиев - Поли Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето от бандата на "Наглите", които се изпариха преди месеци.

Разследващите, които се опитват да хванат дирите на изчезналите бандити, за които се подозира, че са ликвидирани, не дават никаква информация, защото имат забрана. От Софийската градска прокуратура мълчат на запитванията ни, защото казусът е изключително деликатен и са категорични, че не могат да изнасят каквато и да е била информация.

Хора, които познават Поли Културиста от много години, както и запознати с разследването, споделят, че близък на Поли, Релето и Йожи – човек, на когото те са имали доверие, ги е привикал, но ги е излъгал защо. Те смятали, че се планира някакъв нов удар, може би отново отвличане с цел откуп, в което са специалисти. Впоследствие обаче нещата се оказали различни, смятат близки до Поли Културиста, пише България днес.

Ако има въобще някой, който ги е ликвидирал. ги е накарал да си оставят телефоните и да зарежат колите си. Данните от устройствата им са изтрити, за да няма следи. След това ги е взел с личен автомобил, смятат близките на Поли. В момента специалисти се опитват да върнат изтритите данни и има вероятност да успеят.

Като цяло доста различни версии има, по които работят ченгетата и следователите - от член на бандата, който е останал в сянка от разследването, през неразкрит бос и близки на пленени до поръчител на убийство.

Има и версия, че кримките са духнали, защото са имали проблеми. Спекулира се, че това може да има общо с изчезването на 160 кг кокаин на стойност 70 милиона лева. Дрогата изчезна в Пловдив. Това обаче е малко вероятно, защото Поли, Релето и Йожи никога на са имали интерес към дрогата, защото смятат "бизнеса" за доста рисков.

Мистерията с изчезването на кримките от бандата на "Наглите" започва, когато близките на Йожи и на Релето подават сигнал в полицията, че не са ги виждали вече над два дни. Те споделят, че не си вдигат телефоните, а това е изключително нетипично за тях.

Столичната полиция веднага се задейства. Открити са техни вещи - изоставените им телефони в колите. Има две основни версии за изчезването на бандитите - или са ликвидирани, или са се покрили някъде, където не искат да бъдат обезпокоявани, защото кроят нещо. Но това е твърде малко вероятно.

