20 банди като "Калашниците" мародерстват в България. Бруталните им схеми са 2
Кръвни кланове въртят робство за жрици в чужбина и пребиват длъжници
Следете всички новини, анализи и коментари за Бандити. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кръвни кланове въртят робство за жрици в чужбина и пребиват длъжници
Ето сигналите от родните банки
Близките им остават със сериозни съмнения дали са живи
Но няма официално потвърждение
Официално изявление на разследващите
За какво бяха обвинени те
Къде се намира той в момента
Преследването на бандитите завършило с арест
Над 15 баш бандити търкат наровете в затвора
Голям удар на родни бандити в Белгия!
Отпада задължителното средно образование
Кметът на Киев вече ходи с патерици на работа
Разбиха организирана престъпна група
"Епъл" печели $3 млрд. от хитовата игра Технологичният гигант "Епъл" може да спечели до 3 млрд. долара от Pokemon Go през идните 1-2 г., изчисляват а...
Лицензираните превозвачи вече ще отговарят за причинени от водачите вреди Хората, осъждани за умишлено престъпление от общ характер, няма да може да...
"Ролинг Стоунс" са най-печелившата рок банда на всички времена Отдавна е ясно, че за да бъдат маркетингово успешни, музикалните изпълнители не могат...
42-годишният мъж тръгнал към София с похитителите, защото му намерили работа 42-годишен мъж успя да се спаси, без да плати откуп, в четвъртък, след к...
Кошмарни 60 минути преживяха 75-годишният Манчо Манчев и 70-годишната му съпруга Пенка, които бяха нападнати и пребити от трима маскирани в дома си в...
При конвоя на трафиканти ще се използват сигнални лампи и сирени Митничарите ще може да използват огнестрелно оръжие, бронежилетки и белезници, когат...
Екшън като на филм се разигра в дома на Благой и Йорданка С. в град Кресна във вторник през нощта. Трима маскирани мъже нахлуха в къщата им към 03,00...