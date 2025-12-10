Бандити с мощна атака! Не правете това преди еврото

Опасна серия от измами залива България дни преди въвеждането на еврото. Родни банки сигнализират, че мошеници използват момента на промяна, за да измъкват чувствителни данни и пари от нищо неподозиращи клиенти.

Най-честата тактика – представят се за банкови служители и твърдят, че е необходимо „потвърждение“ за превалутиране на сметки и карти. От Уникредит Булбанк предупреждават категорично, че това е измама. Превалутирането ще стане автоматично и безплатно, без да се изисква каквото и да е действие от страна на клиентите.

Измамниците обаче стават все по-изобретателни. Появяват се фалшиви сайтове, които имитират страниците на банки, а в социалните мрежи и чат приложения се изпращат линкове, водещи към фишинг платформи. Банките припомнят, че никога и при никакви обстоятелства не искат по телефон или имейл номер на карта, CVC2 код, ПИН, динамични пароли или M-token кодове.

Експертите са категорични – не споделяйте данни за платежни инструменти, не натискайте линкове в подозрителни съобщения и винаги проверявайте дали сте в официалния сайт на банката. При съмнение – не отговаряйте и не предприемайте действия.

Припомня се и че от 1 януари всички левове в банкови сметки ще се превалутират автоматично към евро. IBAN-ът остава същият, а банкоматите ще работят само с евро. Клиентите могат да внасят левове по сметки без такса до края на годината. През януари ще бъде в сила двойно обращение – левове и евро.

Преминаването към еврото изисква и техническа подготовка. В периода 31 декември – 2 януари всички банки ще актуализират системите си. Между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари са възможни кратки прекъсвания при работа на карти, ПОС терминали и банкомати. Услугите ще бъдат възстановени поетапно до час след полунощ. Препоръката на експертите – осигурете си достатъчна наличност по картите, както и известна сума в левове за новогодишната нощ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com