Тежък инцидент с тийнейджър край София! Има загинал

Потресаващ инцидент отне живота на 17-годишен младеж без шофьорска книжка, след като автомобилът му се е озовал във водите на язовир-рибарника в село Доганово, Софийско.

Трагедията се е разиграла на 6 декември, съобщават от полицията.

Момчето е издъхнало на място, а пристигналите медицински екипи единствено са констатирали смъртта му. Спътникът му е успял да се измъкне от потъващата кола и е без наранявания.

Полицията работи по случая и изяснява причините, довели до фаталното падане на автомобила във водата.

