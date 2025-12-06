Брутално! Стрелба до метростанция в центъра заради спор за пресичане

Стрелба в района на метростанция "Опълченска" в София след спор за предимство при пресичане. Сигналът за инцидента е получен около 19:35 часа. Това са съобщили от МВР за "Фокус".

По първоначална информация мъж е слязъл от трамвая на спирката до един от изходите на метрото и е предприел пресичане на бул. "Тодор Александров", когато е бил засечен от автомобил, уточнява "Фокус".



В отговор пешеходецът е извадил газов пистолет и е произвел изстрел, след което е напуснал мястото.

Екипи на "Спешна помощ" и полицията са пристигнали незабавно. Няма пострадали.

Полицията извършва оглед.

