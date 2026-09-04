Три нови щама на грипа атакуват: 770 000 ваксини идват у нас, над 500 000 са безплатни

Три щама на грипния вирус – два от тип А и един от тип B – се очаква да циркулират през предстоящия сезон. За тях ще бъдат насочени и ваксините, които ще бъдат доставени в България.

Обичайно сезонният грип засяга около 10% от населението, но при епидемични вълни делът на заболелите може да достигне 15–40%.

Кои щамове се очакват

За предстоящия сезон се очаква да циркулират:

Грип А (H1N1) – щам, подобен на A (Missouri);

Грип А (H3N2) – щам, подобен на A (Darwin);

Грип B – вирус от линията Victoria, подобен на B (Pennsylvania).

H1N1 и H3N2 са сред най-разпространените грипни подтипове. При H1N1 и H3N2 буквите H и N обозначават два от основните повърхностни белтъка на вируса.

Хемаглутининът (H) помага на вируса да се прикрепи към клетката гостоприемник и да проникне в нея. Невраминидазата (N) участва в освобождаването на новообразуваните вирусни частици от инфектираната клетка, което позволява заразяването на други клетки.

Тази година ваксините преминават към тривалентен състав. Компонентът срещу B/Yamagata е отпаднал, тъй като този вирус не е засичан в световен мащаб от март 2020 г.

770 000 ваксини за България

„Миналата година бяха доставени 580 000 ваксини против грип, тази година ще са с 200 хил. повече – около 770 хил.“, съобщи директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

Очаква се първите количества да пристигнат в България около 15 октомври. По думите на Кирилов забавянето с около две седмици се дължи на това, че фармацевтичните компании все още не са готови.

„Щамовете са различни от миналогодишните“, подчерта Кирилов.

Над 500 000 от ваксините ще бъдат безплатни за определени групи.

За първи път тази година безплатна противогрипна имунизация е предвидена и за деца от 6 месеца до 7 години. Ваксини без заплащане ще има и за деца до 17 години с хронични заболявания.

Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години.

Сред наличните форми ще бъдат както инжекционните ваксини, така и назалният спрей Fluenz. Количеството на назалните ваксини за деца ще бъде увеличено значително – от 15 000 през 2025 г. до 75 000 през тази година.

Лични лекари предупреждават, че противогрипните ваксини обикновено се изчерпват за няколко седмици, след което намирането им в аптечната мрежа може да стане трудно.

Кога е най-добре да се ваксинираме

„Ваксинацията ще започне след средата на октомври“, каза Богдан Кирилов.

Имунитетът се изгражда приблизително 15–20 дни след поставянето на ваксината. Обичайно имунизацията се извършва през октомври и ноември от общопрактикуващите лекари.

Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, също препоръчва ваксинацията да не се отлага.

„Най-добрата ваксина е сложената навреме ваксина“, посочва тя.

По думите ѝ е добре ваксината да бъде поставена до края на октомври, тъй като първите случаи обикновено се появяват през ноември, а пикът на грипа е през декември и януари.

Ако човек пропусне октомври, ваксинацията през ноември все още има смисъл, тъй като тогава обикновено случаите са единични.

Децата заразяват по-дълго

Грипът обикновено започва с рязко повишаване на температурата. Следват силна отпадналост и чувство за постоянна умора, болки в мускулите и ставите, суха кашлица и болки в гърлото.

Възрастните могат да бъдат заразни около един ден преди появата на симптомите и приблизително пет дни след това.

При децата периодът на разпространение на вируса може да бъде значително по-дълъг. Заради по-слабата имунна система вирусът може да се задържи в организма им 10 и повече дни, което увеличава периода, през който те могат да заразяват други хора.

Според имунолози грипният вирус се отличава с непрекъсната антигенна изменчивост. Това позволява появата и разпространението на варианти, към които населението няма достатъчно изграден имунитет.

Проф. Ива Христова: Ваксините са най-добрата защита, когато са поставени навреме

Проф. Ива Христова обяснява, че единият от основните грипни щамове – A(H1N1) – се променя всяка година. Тя отбелязва, че макар ваксините да се очакват малко по-късно, надеждата е те да пристигнат в нормалния период за имунизация.

Преди ваксините срещу грип са били четиривалентни – с компоненти срещу два щама А и два щама В. След отпадането на B/Yamagata те вече са тривалентни.

Проф. Христова обръща внимание и на основните антигени на вируса – H и N. Именно срещу тези структури се изгражда основният имунен отговор.

Според нея най-важното е ваксината да бъде поставена навреме.

„Най-добрата ваксина е сложената навреме ваксина“, посочва тя.

Проф. Христова отбелязва и друг парадокс при имунизациите – когато ваксините станат дефицитни, интересът към тях рязко се увеличава.

„Когато нещо е дефицитно, има много желаещи за него, а когато се предлага безплатно, както беше ваксината за COVID, никой не искаше. Друго си е да се наредиш на опашка и да си платиш за нещо“, коментира тя.