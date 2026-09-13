Безплатни ваксини за деца от октомври
Кои ще могат да се имунизират срещу грипа
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Кои ще могат да се имунизират срещу грипа
Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
София. Тази зима Световната здравна организация (СЗО) очаква най-масови да бъдат три грипни вируса - щамът "Калифорния" от тип А (известен като Свинск...