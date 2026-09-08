Безплатни ваксини за деца от октомври

От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна ваксинация на деца.

Право на имунизация ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до навършването на 7 години, както и деца до 17 години с хронични заболявания.

За малчуганите ще бъдат осигурени както инжекционни, така и назални ваксини. При децата над 2 години изборът на вида ваксина ще бъде по преценка на лекаря.

Кой може да се възползва?

На този етап програмата предвижда възможност за ваксинация на 17% от децата до 7 години, както и на до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастовата група до 17 години.

Това обясни общопрактикуващият лекар д-р Николай Колев, член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

По думите му определените бройки не означават, че дете, което е заявило желание за ваксина, ще остане без възможност да бъде имунизирано.

„Няма да има деца, които са пожелали ваксина, но няма възможност за такава. Това е обхват на програмата, който е чисто статистически и аз съм сигурен, че когато има възможност и при необходимост, той ще бъде разширен“, заяви д-р Колев.

Записването е при личния лекар

Родителите, които желаят децата им да бъдат включени в програмата, трябва да се обърнат към общопрактикуващия им лекар.

Записванията за участие в програмата се извършват при личните лекари до 1 октомври.

Така с началото на есента родителите ще могат да предприемат мерки срещу сезонния грип още преди традиционното разгаряне на грипния сезон.