Безплатни ваксини за деца от октомври
Кои ще могат да се имунизират срещу грипа
Следете всички новини, анализи и коментари за Български Лекарски Съюз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кои ще могат да се имунизират срещу грипа
БЛС настоява за спешно вдигане на цените, иначе пациентите ще плащат повече
Официална позиция
Освободените от таксата ще останат от освободени
Недостигът на кадри в системата е ужасяващ
За електронните рецепти има съмнения, че някой се интересува по-скоро от набиране на база данни
Никой лекар не си е позволявал да връща пациенти, по закон и аптеката няма право
Самите училища през системата ще получават данни директно от лекаря
Има застрашаващо намаляване на бюджета за здравеопазване
Живеем във времена, в които ще трябва да се адаптираме, казват от лекарския съюз
МЗ е готово с определяне на индивидуалните работни заплати, съобщи Кирил Ананиев
За следващата година се предвиждат близо 500 млн. лв. повече за здравеопазване...
Новият председател на Българския лекарски съюз (БЛС) е д-р Венцислав Грозев. Това е решил БЛС след провеждане на балотаж между д-р Венцислав Грозев и...
Русе. Българският лекарски съюз (БЛС) подкрепя категорично здравния министър д-р Петър Москов и започнатите от него реформи, предаде БГНЕС, цитирайки...
Бургас. Извънреден събор на Българския лекарски съюз (БЛС) се провежда днес и утре в Равда, съобщиха от съсловната организация. Очаква се да бъде диск...
Варна. Българските лекари ще вземат решение под каква форма да се включат в общоевропейския ден на лекарски протести, който е на 15 май. Това ще стане...
София. Лекарският съюз ще вземе окончателно решение как ще протестира срещу недъзите в здравната система след Гергьовден. Това стана ясно на пресконфе...
София. Делегатите на 59-ия Извънреден събор на Българския лекарски съюз (БЛС) гласуваха "за" подписването на Националния рамков договор със Здравната...
София. 59-ят Извънреден събор на Български лекарски съюз (БЛС) започна своята работа при кворум от 245 регистрирани делегати, съобщиха от пресцентъра...
София. „Желаем освобождаването на д-р Пламен Цеков от поста управител на НЗОК". Това заяви д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съю...