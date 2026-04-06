Лекарите бият тревога! Здравната система на ръба на срив

Българският лекарски съюз (БЛС) отправи остро предупреждение, че здравната система е изправена пред сериозен риск от срив заради натрупващ се финансов дефицит. От организацията настояват служебният министър на здравеопазването незабавно да посредничи за подписване на анекс към Националния рамков договор и да се актуализират цените на медицинските дейности.

Според лекарите забавянето на тези решения поставя под заплаха както болниците, така и пациентите. Натискът в системата вече е критичен.

Данните, изнесени от БЛС, показват драстично разминаване между разходи и финансиране. За периода 2021-2025 г. разходите на лечебните заведения са нараснали с 85%, като само през 2025 г. увеличението е близо 18%. Разходите за персонал също скачат рязко - със 74% заради по-високите заплати, осигуровки и опитите да се задържат кадри в системата.

На този фон цените на медицинските дейности остават замразени на нивата от 2024 г., без никаква актуализация през 2025 и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс, при който болниците работят със все по-скъпи ресурси, но със същото финансиране. Според лекарския съюз именно този натиск води до натрупване на дефицити и напрежение в цялата система.

От БЛС предупреждават, че ако не се вземат спешни мерки, тежестта неминуемо ще бъде прехвърлена върху пациентите чрез по-високи доплащания. Въпреки твърденията, че средствата за здравеопазване са достатъчни, реалността е различна - системата се поддържа благодарение на усилията на медицинските специалисти, които компенсират недостига със собствен труд.

Лекарският съюз настоява за значително увеличение на цените на всички медицински дейности, което да осигури устойчивост на системата, гарантира достъпа до качествено лечение и даде предвидимост за работещите в сектора.

„Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве“, заявяват от БЛС, като подчертават, че решенията не търпят отлагане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com