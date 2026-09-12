Бюджет 2026! Какво приеха депутатите и какво отхвърлиха
В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
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В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
Управляващите заявиха, че няма да отстъпят по ключовите параметри
Председателят на икономическата комисия увери, че основните данъци няма да бъдат променяни, а бюджетът за 2027 г. ще бъде изцяло на „Прогресивна Бълга...
Вицепремиерът увери инвеститорите в Пловдив, че фискалната дисциплина няма да удари българското производство
Ще има още сериозни реформи в държавната администрация, каза Стефан Белчев
Депутатите обсъждат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, които носят нови разходи, вноски и правила
Бюджетната комисия започва обсъждането на финансовата рамка за първата година на България в еврозоната
Приходите в хазната се увеличават с над 8%, но по-високите разходи за пенсии, заплати и инвестиции задълбочават дефицита
Ето кога ще бъде представен държавният бюджет
Системата вече не се издържа сама
Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ
Правителството ще решава след готовия бюджет, а „Възраждане“ поиска конкретен отговор за директна подкрепа
БЛС настоява за спешно вдигане на цените, иначе пациентите ще плащат повече
Менда Стоянова защити предложения държавен бюджет
За целта лимитът за нов държавен дълг през тази година се увеличава до 10 милиарда лева
Приходите в хазната скочиха с 1,9 млрд., а разходите са свити с 1,2 млрд. лв. Държавният бюджет има излишък от 3,388 млрд. лв. (3,8% от прогнозния БВ...
Приходите в държавния бюджет за полугодието са 17,688 млрд. лв. Излишъкът в държавния бюджет в края на юни е 3,085 млрд. лв. (3,5% от БВП), сочат пре...
Искаме кабинетът да въведе електронно трудово досие Заетите в сектора са намалели с още 10 000 през миналата година Радина Банкова, председател на...
Държавният бюджет има излишък от 601 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП) към края на август, сочат предварителните данни на Министерството на финансите....
София. Съвет на мъдреците ще наблюдава подготовката и изпълнението на държавния бюджет, както и прогнозите на Министерството на финансите за икономика...