Белчев: Не можеш да скриеш милиарди от бюджета и после да ги харчиш тайно

Председателят на икономическата комисия увери, че основните данъци няма да бъдат променяни, а бюджетът за 2027 г. ще бъде изцяло на „Прогресивна Бълга...