Домашна маска с витамин В3 прави кожата сияйна. Чисти и акне

Когато се борим с акнето, първият ни импулс често е да атакуваме пъпките с агресивни, изсушаващи продукти. Истината обаче е, че възпалената кожа има крещяща нужда от успокояване, хидратация и възстановяване. Когато кожната бариера е нарушена, тя става по-податлива на бактерии, което води до още повече възпаления.

Правилно подбраната маска за лице – без значение дали е купена от аптеката, или е приготвена у дома – може драстично да намали зачервяванията, да свие порите и да върне комфорта на кожата. В тази статия ще разгледаме кои са най-ефективните съставки и рецепти за целта.

Трите златни съставки в готовата козметика

Ако избирате готова маска от магазина или аптеката, винаги четете етикета на гърба. Търсете формули, които комбинират почистване с мощно успокояване. Най-важните съставки за кожа с акне са:

Ниацинамид (Витамин B3): Абсолютен хит в дерматологията. Той моментално намалява зачервяванията, регулира производството на себум и помага за изсветляването на тъмните петна, останали от стари пъпки.

Бяла или зелена глина (Каолин и Бентонит): За разлика от агресивните ексфолианти, глината действа като магнит – тя абсорбира излишното омазняване и токсините от порите, без да наранява повърхността на кожата.

Центела Азиатика (Cica) и Алое Вера: Тези растителни екстракти имат силно изразено лечебно и охлаждащо действие. Те са идеални за кожа, която е зачервена, пари или е пресушена от агресивни лечения против акне.

Топ 2 домашни маски за бързо успокояване

Ако предпочитате изцяло натуралната грижа, можете да си приготвите ефективна маска у дома. Ключът тук е да използвате съставки с антибактериални и хидратиращи свойства.

1. Противовъзпалителна маска с мед и алое вера

Медът е естествен антисептик, който убива бактериите, причиняващи акне, докато алоето хидратира в дълбочина.

Как да я приготвите: Смесете 1 супена лъжица чист гел от алое вера с 1 супена лъжица суров (по възможност органичен) мед.

Употреба: Нанесете върху почистено лице, оставете да действа 15 минути и изплакнете с хладка вода.

2. Овесена маска срещу зачервявания и раздразнения

Овесените ядки съдържат съединения, наречени авенантрамиди, които са мощни антиоксиданти и имат силно успокояващо действие при сърбеж и зачервяване.

Как да я приготвите: Смелете 2 супени лъжици овесени ядки и ги накиснете в малко топла вода, докато набъбнат. Добавете 1 супена лъжица гъсто кисело мляко (заради млечната киселина, която нежно изглажда кожата).

Употреба: Нанесете гъстата каша за 10-15 минути и отмийте с леки кръгови движения.

Какво никога да НЕ нанасяте върху лицето си?

В интернет пространството има десетки опасни съвети за домашни маски. Някои съставки могат сериозно да изгорят кожата ви, да разрушат нейното естествено pH и да влошат акнето многократно. Задължително избягвайте:

Лимонов сок: Изключително киселинен. Предизвиква химически изгаряния и прави кожата фоточувствителна (което води до тежки пигментни петна от слънцето).

Сода бикарбонат: Твърде алкална е и напълно разрушава защитната бариера на кожата, правейки я беззащитна пред бактериите.

Паста за зъби: Съдържа ментол и сода, които причиняват силен контактен дерматит и засилват възпаленията.

Правила за прилагане за максимален резултат

За да има ефект от маската, тя трябва да бъде правилно интегрирана в рутината ви. Правете я 1 до 2 пъти седмично, винаги вечер и на добре почистена кожа.

Ако използвате глинена маска, никога не я оставяйте да изсъхне до напукване – отмийте я веднага щом усетите, че започва да стяга, в противен случай тя ще изтегли ценната влага от клетките ви. След като приключите, задължително запечатайте кожата с лек, некомедогенен (който не запушва порите) хидратиращ крем.

