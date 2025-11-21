Земетресение в "Мис Вселена". Журито се разпада, претендентки в шок
Световен скандал разтресе конкурса за красота
Дерматолози в световен мащаб твърдят, че рискът от алергични реакции към химическото вещество е голя...
Токсинът за козметични нужди е внесен от Южна Корея и е забранен за употреба в страната ни
Участващите момичета ще минат през три тура на конкурса
Повечето изследвания на оценката на тялото досега са били насочени към млади бели западни жени
Никол Григорова е и посланик на каузата на британската фондация за борба с рака
Официалната церемония ще се състои в емблематичния замък "Влюбен във вятъра" в Равадиново
Конкурсът Мис Созопол, който е част от веригата Мис България, се провежда вече повече от 10 години
Йоана Николова стана втората българка след Петя Богданова в мъжката библия във Франция
Става въпреки големия брой ограничения за жените в тази ислямска страна
Един от кръговете на конкурса е бил с народни тоалети
Победителката е висока 1,80 м, с кафяви очи и кестенява коса