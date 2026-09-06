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5 промени в тялото, които ще усетите, ако започнете да пиете повече вода

Промяната може да се усети в енергията, концентрацията, храносмилането и дори да се види по цвета на урината

5 промени в тялото, които ще усетите, ако започнете да пиете повече вода
Снимка: Пекселс
06 сеп 26 | 7:50
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Иван Ангелов

Ако започнете да пиете повече вода, особено когато досега не сте приемали достатъчно течности, тялото може относително бързо да даде няколко видими сигнала. Цветът на урината може да стане по-светъл, жаждата и сухотата в устата да намалеят, а при хидратация могат да се подобрят концентрацията и усещането за енергия. Verywell Health посочва, че ефектът е най-осезаем именно при хората, които преди това са били недостатъчно хидратирани. Количеството течности обаче трябва да бъде съобразено с индивидуалните нужди.

Урината обикновено става по-светла

Една от първите промени може да се забележи именно при ходене до тоалетната. Проучване във Frontiers in Nutrition установява връзка между светлата, почти прозрачна урина и адекватната хидратация, докато по-тъмножълтият цвят може да е признак за недостиг на течности.

Цветът обаче не е абсолютен показател. Витамини от група В, добавки с желязо, някои антибиотици и други лекарства също могат да го променят.

Умората може да намалее, концентрацията да се подобри

Недостигът на течности се свързва с умора, главоболие, замаяност, раздразнителност и затруднено съсредоточаване. Затова при човек, който е бил дехидратиран, възстановяването на водния баланс може да бъде последвано от подобрение в общото състояние.

Загубата на повече от около 2% от телесното тегло вследствие на обезводняване може да повлияе върху настроението, вниманието и способността за изпълнение на задачи, изискващи бързи реакции и координация.

Теглото може да спре да се колебае толкова рязко

Малки промени в килограмите през деня са напълно нормални. При недостиг на течности обаче загубата на тегло може да бъде свързана именно с намаляване на водата в организма.

Преглед, публикуван в Nutrients, посочва, че загубата на над 2% от телесното тегло вследствие на дехидратация вече е значима. Възстановяването на течностите постепенно връща изгубената вода и нормализира този тип промяна в теглото.

Сухотата в устата и силната жажда могат да отшумят

Това са сред най-преките сигнали, че организмът има нужда от течности. При недостатъчен прием могат да се появят още сухота на кожата, главоболие, крампи, учестен пулс и спад на кръвното налягане.

Когато обезводняването е леко и причината е просто недостатъчно пиене, увеличаването на течностите обикновено постепенно облекчава подобни симптоми.

Храносмилането също може да усети промяната

Продължителното приемане на твърде малко течности се свързва с по-висок риск от запек. Достатъчното количество вода подпомага нормалното движение на съдържимото през червата и е особено важно при прием на достатъчно фибри.

Добрата хидратация е важна и за отделителната система. Хроничният недостиг на течности се свързва с по-висок риск от инфекции на пикочните пътища и бъбречни камъни.

А кожата? Промяна е възможна, но не очаквайте чудеса

Допълнителната вода често се рекламира като почти магическо средство за по-хубава кожа, но научните данни са по-умерени. Систематичен преглед на шест клинични проучвания в Skin Research and Technology установява възможно леко подобрение в хидратацията на най-горния слой на кожата.

Ефектът е по-забележим при хора, които преди това са приемали малко течности. Авторите обаче предупреждават, че доказателствата засега са ограничени.

Колко повече всъщност трябва да пиете

Ориентировъчно жените се нуждаят от около 9 чаши течности дневно, а мъжете - около 13, посочва Verywell Health. В тази сметка влизат не само чашите вода, но и други напитки и течностите, които получаваме от храната.

Нуждите се променят според възрастта, телесната маса, физическата активност, температурата навън и здравословното състояние. Затова „повече вода“ не означава непременно еднакво количество за всеки.

При някои заболявания повече не означава по-добре

Хората с определени сърдечни и бъбречни заболявания може да имат лекарски ограничения за приема на течности. При други състояния, висока температура или засилено изпотяване необходимостта може да бъде по-голяма.

Затова най-осезаеми промени след увеличаването на водата се очакват при хората, които действително са били недостатъчно хидратирани, а не при всеки, който просто започне да пие произволно по-големи количества.

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Автор Иван Ангелов

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