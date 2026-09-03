Губите талията си. Това е причината

Увеличаването на коремните мастни натрупвания може да е признак за наближаваща менопауза, каза д-р А. Хан пред Daily Mirror. Той обясни, че промените във фигурата на жените в средна възраст често са свързани с хормонални промени.

Лекарят добавя, че преди менопаузата женските тела са склонни да натрупват мазнини в областта на бедрата, седалището и краката и това се счита за типичен модел на разпределение.

С възрастта обаче хормоналните нива се променят, което води до промяна в моделите на отлагане на мазнини, като излишното тегло се концентрира повече около талията и горната част на тялото.

Специалистът подчертава, че подобни промени са част от естествените физиологични процеси.

Той отбелязва още, че наддаването на тегло по време на перименопаузата и менопаузата е доста често срещано и е част от свързаните с възрастта промени в организма.

Преди това група американски изследователи установиха, че дори при нормално общо тегло излишното натрупване на мазнини в коремната област може да увеличи риска от развитие на сърдечна недостатъчност.

Учените идентифицираха хроничното възпаление като ключов механизъм за този ефект.