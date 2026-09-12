Губите талията си. Това е причината
Промените са свързани с хормоналните нарушения
Следете всички новини, анализи и коментари за Хормони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промените са свързани с хормоналните нарушения
Всички обичаме да вярваме, че контролираме емоциите си. Че тъгата, тревожността или внезапната раздразнителност са просто „лош ден“. Само че науката в...
Как да се защитим?
Адаптирането на тялото към новото започва седмици преди настъпването на есента
Цигарите вредят най-много на плодовитостта, пластмасата и хормоните в месото намаляват тестостерона
Редовната физическа активност ни помага да намалим нивата на стреса
През зимните месеци тялото страда от недостиг на „хормоните на щастието“
Начинът, по който се чувстваме, всъщност се дължи на влиянието на определени хормони в тялото ни.
Редовният полов живот регулира хормоните Освен с болести мъжете в по-зряла възраст се сблъскват и с леки смущения като еректилната дисфункция. Причин...
С терапия "уста в уста" можем да пропъдим настинката на гаджето
София. Паниката заради растежни хормони в пилешкото се оказа напразна. Експертите от Агенцията по безопасност на храните доказаха, че в месото няма на...
Битка за пазара на Ирак може да е в основата на скандала, смятат от бранша
София. „Нямаме данни, че в пилешкото месо, произведено в България, има хормони. Производството и износът на пилешко се контролира изключително коректн...
София. Проверка на трансмазнините и хормоните в пилешкото месо ще разпореди министърът на земеделието Димитър Греков, данните от която ще излязат до к...
София. Няма наличие на хормони в птичето месо. Това пише в официална позиция на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по повод твърден...