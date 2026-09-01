Министър Ивкова със скандални разкрития за доц. Кунчев. Ще го разследват

Установих наскоро, че доц. Ангел Кунчев има трудов договор с център по заразни болести и е въздействал при процедурата за третиране срещу комари. Това каза в предаването „Лице в лице“ министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

„Изключително много уважавам целия професионален път на доц. Кунчев, който подаде оставка като главен държавен здравен инспектор“, сподели здравният министър.

По думите ѝ заявлението за напускане е било подадено от него. „Тъй като сме работили преди, той още от около 2 години ми е споменавал, че вече иска наистина да се пенсионира, придобил е право на пенсия. Това е първият аспект, поради който не съм се възползвала от възможността да го помоля да остане“.

„Вторият аспект е, че получих сигнали, които насочват към възможно въздействие от страна на доц. Кунчев по тръжната процедура за обработката на комарните популации“, коментира тя.

„Нито съм разследващ орган, нито пък през медиите искам да разследвам, но все пак е важна информация, поради която я споделям. Полученият сигнал съм изпратила до компетентните органи. Това беше другата причина, поради която не съм се възползвала от възможността да го помоля да остане“, посочи Ивкова.

Тя обясни, че съвсем наскоро е научила, че доц. Кунчев има втори трудов договор с Националния център по заразни и паразитни болести. „Като главен държавен здравен инспектор доц. Кунчев има ключова роля не само по отношение на държавния здравен контрол, но и на надзора на заразните болести“.

„Не е моя работа да коментирам дали е конфликт на интереси, или не е, но при положение че функциите на главния държавен здравен инспектор обхващат надзора на заразните болести, а Националният център е национален център по заразни и паразитни болести, този факт също трябва да бъде обследван“, смята Ивкова.

По думите ѝ в този договор е вписано, че той работи там като доцент, но при всички положения това обстоятелство също я е възпряло да предприеме друга стъпка, освен тази да приеме неговото заявление и да го предостави съответно в Министерския съвет.

„Доц. Кунчев не е освободен към момента, защото той си е подал заявлението за напускане с едномесечно предизвестие. Реално той няма да бъде служител в Министерството на здравеопазването до 26 септември тази година. Засега си е пуснал отпуск до половината на този месец“, сподели тя.

Ивкова коментира и смяната на ръководството на инвестиционната компания за изграждане на Националната детска болница.

„Каквото беше заварено през 2023 г., това всъщност намерихме отново. Един терен за изключително важен национален приоритет – именно Националната детска болница, оставен на кота нула. Тръжната процедура беше разработена, но се намира във Върховния административен съд - имаме правна безпътица. Двата резултата, които са постигнати до момента, са отрицателни“, посочи министърът.

Тя сподели, че е предприела необходимите действия в рамките на закона. „Всеки може да провери в Търговския регистър подадените документи за вписване на нов съвет на директорите“.

Десислава Малинова казва, че отстраняването ѝ е в разрез на Закона за публичните предприятия. Тя смята, че заданието, което е в процес на съдебно производство, е изцяло с изготвен и приет от министерството на здравеопазването план.

Министър Ивкова заяви, че няма документална информация тръжната процедура да е била съгласувана със здравното министерство. „Изрично попитах, не ми беше представена такава“.

„В рамките на заседание на ръководството бях поканила Малинова. Тя беше внесла целия класьор на тръжната процедура и аз с учудване установих, че докладът на работната група, която е изготвила техническото задание, е от една страница“, обясни Ивкова.