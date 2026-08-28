Наш лекар извърши чудо! Спаси очите на две бебета

Наш лекар извърши чудо. Две недоносени бебета с тегло от едва 750 грама бяха успешно оперирани директно в кувьозите си от детския офталмолог доц. д-р Александър Оскар в столичната специализирана болница за детски болести „Проф. Иван Митев“. Спасителните интервенции са извършени на място в неонатологичното отделение, тъй като критичното състояние на малките пациенти не е позволявало преместването им в стандартна операционна зала.

Децата, родени съответно в 26-ата и 28-ата гестационна седмица, са развили агресивна форма на ретинопатия на недоносеното - заболяване, което без незабавна намеса води до пълна и необратима слепота.

По думите на лекаря бебетата са с размери, които „могат да се поберат в две човешки длани“, което прави оперативното лечение изключително сложно.

За едното от децата решаваща се оказва бързата диагноза, поставена в Русе от д-р Тодор Кожухаров.

След като заснема очните дъна и ги изпраща за консултация в София, незабавно е организирано спешно транспортиране до столицата. Това бебе е чакано и обичано от своето семейство, което в момента следи възстановяването му.

Съдбата на второто дете е коренно различна - то е със синдром на Даун и е изоставено от родителите си още в първите си дни. Въпреки социалния контраст, медицинският екип дава еднакъв шанс и на двете деца.

„За лекаря няма „желано“ и „нежелано“ дете. Няма дете, което заслужава повече, и такова, което заслужава по-малко. Има два човешки живота и четири очи, за чието зрение се борихме“, споделя д-р Оскар.