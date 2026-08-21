Лекар с разкритие за влиянието на горещите нощи върху нас

Жегата продължава да натоварва организма дори след залез и може не само да провали нощната почивка, но и да увеличи риска при хора със сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Високата температура и влажността причиняват многократни кратки събуждания, които човек често дори не помни на сутринта, обясни д-р Филип Алексиев от Клиниката по неврология на УМБАЛ „Св. Анна“. Особено внимателни трябва да бъдат хората, предразположени към исхемичен инсулт, тъй като горещината, нарушеното възстановяване и промените в кръвообращението могат да се превърнат в допълнителен неблагоприятен фактор. Оптималната температура за пълноценен сън е между 18 и 22 градуса.

Жегата разбива съня, без дори да разберем

Седем или осем часа в леглото не означават непременно качествена почивка. През една нормална нощ организмът преминава през четири до шест цикъла на съня, но прекалено топлата и влажна стая може постоянно да прекъсва този процес.

„Това води до едно накъсване, до една фрагментация на съня“, обясни д-р Алексиев. Част от събужданията са толкова кратки, че човек не ги осъзнава, но на сутринта резултатът е налице - трудно ставане, сънливост, отпадналост и усещане, че нощта не е донесла истинска почивка.

Хроничното недоспиване прави проблема още по-тежък

Особено неблагоприятна е комбинацията между горещите нощи и системното недоспиване. Според невролога това се наблюдава често при младите хора, които редовно съкращават последните часове на съня си.

Точно през втората половина на нощта е по-силно представен REM сънят - фазата, в която сънуваме и която е важна за нормалното възстановяване на мозъка. Ако сънят едновременно е кратък и непрекъснато се нарушава от високите температури, организмът получава още по-малко възможност да се възстанови.

Най-сериозното предупреждение е за хората в риск от инсулт

Продължителната жега изисква особено внимание от хората със сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Д-р Алексиев посочи специално исхемичните инсулти, при които кръвоносен съд към мозъка се запушва.

Промените в кръвообращението при високите температури и нарушеното възстановяване през нощта могат да добавят още един неблагоприятен фактор при вече предразположени пациенти. Част от съдовите инциденти се наблюдават именно в сутрешните часове, затова проблемът с горещата нощ не трябва да бъде подценяван като обикновен дискомфорт.

Климатикът може да помогне, но целта е една

Няма универсално правило дали климатикът трябва да работи през цялата нощ. Това зависи от температурата навън, продължителността на горещата вълна и индивидуалната поносимост, но според проучванията климатизацията е сред най-ефективните начини за контрол на температурата и влажността в помещението.

За хората, които не понасят включен климатик по време на сън, вариант е стаята да бъде предварително охладена, а когато условията позволяват - да се осигури естествено движение на въздуха. Най-важното е спалнята да не остава прекалено гореща и влажна през нощта, особено при хора със съдови заболявания.