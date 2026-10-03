5 листни зеленчука, които зареждат организма с калций

Когато говорим за калций, първата асоциация обикновено е чаша мляко, сирене или кисело мляко. Но млечните продукти далеч не са единственият начин да си набавим ценния минерал.

Някои листни зеленчуци съдържат изненадващо добри количества калций, а освен него доставят витамини, фибри и антиоксиданти. Health посочва пет от най-добрите зелени източници.

1. Листно зеле – около 249 мг калций

Една чаша сварено листно зеле съдържа приблизително 249 мг калций. То е богато и на витамин К, който участва в процесите, свързани с поддържането на нормални кости.

Листното зеле може да се задушава, да се добавя към супи или да се използва като гарнитура.

2. Кейл – около 177 мг

Една чаша сварен кейл осигурява приблизително 177 мг калций.

Освен това популярният зеленчук съдържа витамини А, С и К, както и антиоксиданти. Може да присъства в салати и смутита или да се консумира задушен.

3. Не изхвърляйте листата на ряпата

Те често остават пренебрегнати, но една чаша сварени и нарязани листа от ряпа съдържа около 197 мг калций.

Те доставят още фибри, фолат и витамини А и К и лесно могат да се превърнат в част от супи, яхнии и зеленчукови ястия.

4. Листата от синап – около 165 мг

Една чаша сварени синапени листа съдържа приблизително 165 мг калций.

Те са особено богати на витамин К и съдържат антиоксиданти, сред които бета-каротин.

5. Рапини – италианският фаворит

Броколи рабе, познато още като рапини, осигурява приблизително 185 мг калций в една чаша сварен зеленчук.

То съдържа витамин К и антиоксиданти, а характерният му леко горчив и пикантен вкус го прави популярна съставка в италианската кухня.

Има една важна подробност

Не е достатъчно дадена храна просто да съдържа калций. Значение има и каква част от него организмът успява да усвои.

Тук се намесват оксалатите – естествени вещества в някои растителни храни, които могат да се свързват с калция и да ограничават усвояването му. Кейлът и листата от ряпа са сред зеленчуците с по-ниско съдържание на оксалати.

Важен партньор на калция е и витамин D, който подпомага нормалното му усвояване.

Млякото и млечните продукти, сардините и обогатените с калций храни и напитки остават сред добрите източници на минерала. Зелените зеленчуци обаче могат да бъдат ценна част от разнообразното меню и да допълват дневния прием.