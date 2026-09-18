Чай или кафе на гладно? Ето какво се случва с организма

Чаша чай или кафе е неизменна част от сутринта за милиони хора. Едни посягат към силното кафе, за да се разсънят, други предпочитат чай, защото го усещат като по-щадящ начин да започнат деня. Но и двете напитки имат особености, които е добре да знаем, особено когато ги консумираме на гладно.

Чаят е по-мек от кафето, но не винаги

Черният, зеленият, белият чай, улонгът и пу-ерът всъщност идват от едно и също растение – чаения храст. Разликата между отделните видове е основно в начина, по който се обработват листата.

Те съдържат кофеин, танини и аминокиселината L-теанин. По-силните и по-тъмни чайове обикновено осигуряват повече кофеин и могат да дадат по-осезаем прилив на енергия от зеления или белия чай.

Има обаче една особеност. L-теанинът може да смекчи усещането за нервна възбуда, свързано с кофеина. Затова при някои хора чаят се понася по-леко на гладно от кафето.

Това обаче не означава, че е напълно безобиден.

Танините и кофеинът могат да стимулират отделянето на стомашна киселина. При хора, които са склонни към гастрит, киселини или рефлукс, това може да доведе до гадене, дразнене в гърлото или неприятно усещане в стомаха.

В такива случаи е по-добре първо да се хапне нещо, а след това да се изпие чаят.

Чаят пречи на усвояването на желязото

Друг важен момент е връзката между чая и желязото. Танините в силната запарка могат да намалят усвояването на желязото от храната.

Това е особено важно при редовна консумация на силен чай по време или непосредствено след хранене. Затова е разумно да има интервал между чая и храните, богати на желязо – месо, субпродукти, яйца, елда и бобови култури.

Практичен вариант е чаят да се пие между храненията – например около два часа след хранене или около час преди следващото.

И билковите чайове имат своите особености

Билковият чай често се възприема като напълно безвреден, но и тук има изключения.

Ментата например е освежаваща, но ментолът може да отпусне мускулатурата между стомаха и хранопровода и при някои хора да засили киселините и рефлукса.

Хибискусът е по-кисел и при честа консумация може да създаде проблеми за зъбния емайл, както и да причини дискомфорт при хора с чувствителен стомах.

Лайката пък обикновено се свързва с успокояващ ефект, но хората с алергия към растения като амброзия и пелин трябва да бъдат внимателни заради възможни кръстосани реакции.

Кафето на гладно може да вдигне кръвната захар

При кафето ситуацията е малко по-различна. Особено внимание заслужава навикът сутрин да се пие кафе на празен стомах, а непосредствено след него да се закусва с много въглехидрати – овесена каша, палачинки, мюсли, шоколад или бисквити.

Изследванията показват, че кофеинът временно може да намали чувствителността на клетките към инсулина. Така организмът по-трудно обработва въглехидратите, приети непосредствено след кафето.

Проучване на Университета в Бат от 2020 г. установява, че комбинацията от недоспиване, кафе на гладно и богата на въглехидрати закуска може да доведе до значително повишаване на кръвната захар.

Важно е обаче да се прави разлика: проблемът не е непременно в самото кафе на гладно, а в комбинацията му с определен тип закуска и други фактори като недоспиване.

Сутринта или вечерта – кога е най-добре?

Оказва се, че не само въпросът дали кафето е изпито на гладно има значение. Важен е и часът, в който посягаме към него.

По-нови изследвания сочат, че приемът на кафе сутрин може да се свързва с по-благоприятни показатели за сърдечното здраве в сравнение с разпределянето на консумацията през целия ден. Тези резултати обаче показват връзка, а не доказват, че кафето само по себе си е причината за разликата.

Вечерният кофеин е друг въпрос. Той може да потисне действието на мелатонина – хормона, който участва в регулирането на съня. Кофеинът може да поддържа и по-висока степен на бодрост, когато организмът вече трябва да се подготвя за почивка.

Затова късното кафе не е добра идея за хора, които имат проблеми със заспиването или чувствителност към кофеина.