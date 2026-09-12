Ето какво да ядете, за да защитите добрите бактерии в устата си
Захарта не е единственият враг на зъбите – зеленчуци, чай, горски плодове, чесън и дори сирене могат да помогнат на полезните микроорганизми в устата
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Захарта не е единственият враг на зъбите – зеленчуци, чай, горски плодове, чесън и дори сирене могат да помогнат на полезните микроорганизми в устата
Евтиният домашен метод е особено полезен при млади растения и резки промени от жега към обилни валежи
Чаят от черешови листа е отлично средство в борбата с настинките
Смята се, че е лесно смилаемо и не натоварва стомаха, затова много хора го пият след хранене
Пет популярни напитки предлагат различна сила и продължителност на ободряващия ефект
Естественият подсладител може да подкрепи имунната система, да успокои гърлото и да замени част от рафинираната захар
В комбинация със здравословен режим на сън и хидратация те дават контрол на симптомите
Избира сезонна и здравословна храна
Случая е от Бургас
Постоянният стрес влияе негативно на тялото
БГ скиори предпочитат чужбина
Основната полза от този вид чай е подобреното здраве на мозъка
Има освежаващ вкус и е богат на полезни свойства
Той не съдържа кофеин и е полезен за червата
Пиенето на тези чайове ще ви помогне да спите по-добре, ще стимулира мозъчната функция и ще понижи кръвното налягане
Веществата в тези чайове намаляват възпалението, което облекчава болката
Въпреки ползите си, тази напитка не е подходяща за всеки
Хари отдавна иска помирение със семейството си
Глобален проблем с доставките
Дали кафето или матча е по-добрият вариант зависи от вашите предпочитания и здравословни цели