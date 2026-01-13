Свалете стреса с този чай

Ако стресът е причинен от случайни задръствания по пътя или крайни срокове на работа, това не е страшно. Но когато това състояние се превърне в норма, то може да се развие в хронична тревожност, пише американското издание Eating Well.

Според Американската психиатрична асоциация 43% от анкетираните съобщават, че изпитват повече тревожност през 2024 г., отколкото през предходната година. Следователно много хора изпитват този вид стрес. Изданието отбелязва, че ако човек е постоянно стресиран, това може да повлияе негативно на тялото му. По-специално, той може да изпитва главоболие или болки в тялото. Освен това, такива хора са по-склонни да страдат от безсъние и да имат високо кръвно налягане. Добавя се, че според Националния институт за психично здраве с течение на времето хроничният стрес и тревожност могат дори да отслабят имунната система и да влошат здравето на сърцето.

Въпреки това, за щастие има природни средства, които могат да помогнат, като например успокояваща чаша чай от лайка. В продължение на векове този билков чай ​​се използва като изцяло натурално средство за облекчаване на тревожността и стреса. Съвременната наука потвърждава, че чаят от лайка има доказани успокояващи свойства. Освен това, тази напитка може да облекчи депресията, която често съпътства стреса и тревожността. Също така, ако стресът причинява храносмилателни проблеми, чаят от лайка може да помогне за успокояване на стомаха. Клинично проучване за храненето показа, че този чай е толкова силен, че 9 от 10 клинични проучвания потвърдиха, че тази билка може ефективно да се бори с тревожността. Въпреки че са необходими повече изследвания, предварителните резултати показват, че лайката е богата на антиоксиданти. „Смята се, че ползите от лайката за борба със стреса са свързани с нейния флавоноиден профил, по-специално апигенин, който има седативен ефект чрез регулиране на невротрансмитерите в мозъка, свързани с възбудата и релаксацията“, отбеляза диетоложката Джена Брадок. Нейната колежка Меме Инге, сподели, че ритуалът за приготвяне на чай и отделяне на време за себе си може да намали стреса. „Простото позволяване да си направите чаша чай, дори и да е само петминутна почивка, може да ви помогне да се справите с ежедневния стрес, който идва с работния ви ден“, обясни диетоложката. Доказано е също, че лайката подобрява качеството на съня, като по-специално ви помага да заспите по-бързо и намалява броя на нощните събуждания. Следователно, пиенето на чай от лайка вечер не представлява особен риск.

Ако обаче приемате антикоагуланти или успокоителни, публикацията препоръчва да се консултирате с Вашия лекар. Малкото количество лайка в чая е малко вероятно да причини проблеми, но може да взаимодейства с тези лекарства, отбелязва БГНЕС

