Учени: Самотните хора усещат собствения си пулс като заплаха
Ново изследване разкрива как самотата променя начина, по който мозъкът възприема сигналите от собственото тяло.
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Ново изследване разкрива как самотата променя начина, по който мозъкът възприема сигналите от собственото тяло.
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Отговорите от специалист
Ново изследване ни разкрива отговорите
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