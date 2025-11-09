5 успокояващи напитки облекчават стреса и тревожността

Ако имате нужда да облекчите напрежението и тревожността след тежък работен ден, има много напитки , които ще ви помогнат. По-специално Real Simple е посочил пет вида такива напитки, които ще облекчат нервността и ще улеснят стресиращия ви ден.

Както отбеляза регистрираният диетолог Керълайн Снайдър има няколко ключови съставки, които трябва да се вземат предвид при избора на релаксиращи напитки. Например напитките, съдържащи магнезий и ашваганда, са отлични за намаляване на стреса.

„Ниските нива на магнезий са свързани с повишени нива на стрес.

Магнезият намалява стреса, като поддържа функцията на GABA рецепторите, които са от решаващо значение за релаксацията“, обясни тя.

В същото време ашваганда (Withania somnifera) е адаптоген, който помага за намаляване на нивата на кортизол, като насърчава функционирането на рецепторите за гама-аминомаслена киселина.

Чай от лайка

Чаят от лайка често се смята за леко успокоително и е една от най-популярните напитки без кофеин.

„Лайката съдържа апигенин - антиоксидант, който се свързва с рецепторите в мозъка, насърчавайки релаксацията“, подчерта Шнайдер.

Зелен чай

Зеленият чай е друга напитка с ниско съдържание на кофеин, която е идеална за релаксация и отпускане.

„Зеленият чай, включително матча, съдържа L-теанин, аминокиселина, известна със способността си да насърчава релаксацията без сънливост. L-теанинът увеличава алфа мозъчните вълни, които са свързани със спокойно, бдително състояние и може да помогне за намаляване на възприятието за стрес“, отбеляза диетологът.

Горещ шоколад

Горещият шоколад е друга релаксираща напитка, която може да ви помогне да се успокоите. Известно е, че какаото в горещия шоколад съдържа триптофан, есенциална аминокиселина, която произвежда серотонин и мелатонин.

Освен че е вкусен, горещият шоколад може да ви помогне да се успокоите, просто заради психологичните ефекти от пиенето му.

Сок от вишни

В публикацията се добавя, че черешовият сок е богат на мелатонин, триптофан и процианидин B-2, които могат да помогнат за намаляване на оксидативния стрес, да насърчат релаксацията и да подобрят качеството на съня.

Топло мляко

Топлото мляко не е толкова популярно сред възрастните, колкото сред малките деца, но наистина може да ви помогне да се успокоите след дълъг и стресиращ ден.

„Млякото съдържа вещества, които насърчават релаксацията, като триптофан, мелатонин, лактоза, витамини от група В и магнезий. А затоплянето на чаша мляко е бързо и лесно, когато искате незабавно успокояващо усещане“, се твърди в статията.

