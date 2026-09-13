Всичко за Успокоение

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Броеницата успокоява ума

Броеницата успокоява ума

Присъства във всички религии, различават се по броя на мънистата С нея католиците изчисляват колко пъти са казали "Отче наш" Думата броеница веднага...

06 август | 14:10
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Фен успокоява Бербо с писмо

Фен успокоява Бербо с писмо

Привърженик на ПАОК е решил да напише писмо, адресирано до звездата на гръцкия отбор Димитър Бербатов. То ще бъде с цел да успокои българина, който в...

01 декември | 21:30
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