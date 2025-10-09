5 напитки, които имат повече антиоксиданти от зеления чай

Зеленият чай е добре известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които

предпазват клетките от увреждане и намаляват риска от хронични заболявания.

Оказва се, че това не е единствената напитка, съдържаща високи нива на полезни за здравето антиоксиданти, пише Very Well Health.

Бял чай

Тази напитка е на първо място в списъка с антиоксиданти. За разлика от зеления чай, белият чай е минимално обработен, така че запазва повече катехини и полифеноли.

Според изследване, публикувано на уебсайта на Националната медицинска библиотека, тези антиоксиданти могат да подобрят липидния метаболизъм чрез намаляване на нивата на липопротеини с ниска плътност в кръвта, като холестерол и триглицериди.

Чай от хибискус

Той е известен с впечатляващи ползи за здравето и приятен, тръпчив вкус. Този яркочервен чай е богат на флавоноиди и антоцианини, антиоксиданти, които намаляват възпалението. Изследванията показват, че тази напитка може да подобри нивата на холестерола и да понижи кръвното налягане.

Лилав чай

Произлиза от същото растение като зеления и черния чай, но расте на по-голяма надморска височина в Кения. Характерният му цвят идва от антоцианините, същите антиоксиданти, които се намират в чая и горските плодове от хибискус, комбинирани с катехини.

Напитката съдържа полифеноли като EGCG, което й придава уникални антиоксидантни свойства. Предварителните изследвания показват, че тези й свойства могат да спомогнат за поддържане на здравословни нива на холестерол, регулиране на кръвната захар и здраве на червата.

Ройбос

Благодарение на естествено сладкия си вкус и липсата на кофеин ройбосът отдавна е известен като успокояващо средство за облекчаване на стреса и сън.

Отглеждан в Южна Африка, този чай съдържа аспалатин и нотофагин. Аспалатинът насърчава метаболизма на глюкозата и мазнините, докато нотофагинът, според предварителни проучвания, има диуретичен ефект и защитава бъбреците.

Матча

Матча е зелен чай на прах, приготвен от цели листа, смлени и смесени с вода. Той съдържа по-концентрирана доза антиоксиданти, по-специално EGCG, мощен катехин, който се съдържа в зеления чай.

Консумацията на матча е свързана със здравето на мозъка, облекчаване на тревожността и стреса и намален риск от невродегенеративни заболявания.

