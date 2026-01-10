Откриха още една много ценна полза от авокадото

Авокадото е не само вкусно, но и изключително полезно за хората с диабет. Този уникален плод е богат на здравословни мазнини и хранителни вещества, които подпомагат по-добрия контрол на кръвната захар. Повечето плодове са с високо съдържание на въглехидрати, които могат да повишат нивата на кръвната захар. Но авокадото е различно. То съдържа предимно здравословни мазнини, особено мононенаситени мазнини, които са полезни за сърцето. Тези мазнини също така спомагат за забавяне на храносмилането, което може да предотврати скока на кръвната захар след хранене. За хората с диабет е много важно да поддържат стабилно нивото на кръвната захар.



Проучване, публикувано в Nutrition Journal, установи, че добавянето на половин авокадо към обяда помага на хората да се чувстват сити по-дълго. То също така не води до повишаване на кръвната захар, което показва, че авокадото може да бъде засищащо, без да представлява риск за хората с диабет.



Авокадото също е богато на фибри. Едно авокадо съдържа около 10 грама фибри, което е около 40% от дневната ви нужда. Фибрите забавят скоростта, с която захарта от други храни се абсорбира в кръвта. Това помага за поддържането на стабилно ниво на кръвната захар. Друго изследване установи, че консумацията на повече фибри може да понижи кръвната захар и да подобри начина, по който тялото използва инсулина. Авокадото е богато и на други хранителни вещества, които поддържат доброто функциониране на организма. То съдържа калий, който подпомага сърцето и мускулите, както и витамини С, Е, К и В6. Също така съдържа минерали като магнезий и мед, които подпомагат имунната система.



Но въпреки че авокадото е здравословно, размерът на порциите все пак има значение. То съдържа много калории поради мазнините, така че прекалената консумация може да доведе до наддаване на тегло, което да затрудни контролирането на диабета. Експертите препоръчват да се консумира около половин до едно авокадо на ден в зависимост от калорийните нужди, пише Ретро.

