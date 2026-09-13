Това са най-полезните плодове за здравето
Важни са умереността и разнообразието, за да се избегнат храносмилателни проблеми
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Важни са умереността и разнообразието, за да се избегнат храносмилателни проблеми
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