Колко кафе да се пие за забавяне на стареенето? Отговорът на лекарите

Лекарите смятат, че пиенето на три до четири чаши кафе на ден забавя биологичното стареене и увеличава продължителността на живота с до пет години. Данните сочат, че умерената консумация е свързана с по-ниска биологична възраст, докато при по-висок прием положителният ефект намалява.

Резултатите от едно проучване

Prevention съобщава, че проучване, публикувано в BMJ Mental Health, включва 436 души с тежки психични заболявания. Резултатите показват, че участниците, които пият от три до четири чаши кафе на ден, имат средна биологична възраст с пет години по-ниска от тези, които не консумират кафе. По този начин любителите на кафе биха могли потенциално да живеят до пет години по-дълго.

Кога ефектът отслабва

Положителният ефект намалява, когато консумацията на кафе достига пет чаши на ден. Изследването не разкрива какъв вид кафе са пили участниците, което означава, че резултатите се отнасят до общата консумация, а не до конкретен тип напитка. Проучването е изследвало хора със сериозни психични разстройства като шизофрения, тежка депресия и биполярно разстройство, при които ускореното биологично стареене е по-често срещано.

Как се измерва биологичната възраст

Биологичната възраст се измерва чрез дължината на теломерите, която се определя от кръвни проби. „Дължината на теломерите е дължината на ДНК последователностите в краищата на хромозомите, които защитават генетичния материал по време на клетъчното делене. По-късите теломери са свързани както с психологическа уязвимост, така и със смъртност. Те вероятно не са причина, а по-скоро медиатор или биологичен маркер на заболяване или продължителност на живота“, обяснява психиатърът Гари Смол.

Антиоксиданти, възпаление и ролята на кофеина

Експертите отбелязват, че потенциалът на сутрешната чаша кафе за удължаване на живота се дължи основно на антиоксидантите. Кафето е богато на антиоксидантни и противовъзпалителни растителни съединения, които минимизират ефектите от оксидативния стрес и възпалението и така спомагат за запазване на дължината на теломерите. „Оксидативният стрес е ключов фактор за ускореното стареене, а повишеното възпаление допринася за развитието на много свързани с възрастта заболявания, които скъсяват продължителността на живота, включително рак, деменция и сърдечно-съдови заболявания. Консумацията на кафе също подобрява метаболитното здраве, намалявайки риска от развитие на диабет тип 2“, обясни д-р Смол.

На свой ред Дейвид Дж. Файн припомни, че кафето съдържа кофеин, който сам по себе си е свързан с увеличаване на дължината на теломерите поради повишаване на нивото на определени ензими, участващи в удължаването и поддържането на дължината на теломерите, а именно ензима TERT (теломеразна обратна транскриптаза).

