4 най-полезни за кръвното замразени зеленчука

Високото кръвно налягане е често срещан проблем сред много хора днес, излагайки ги на повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Но то може да се контролира чрез промени в начина на живот, пише Eatingwell .

Най-важното нещо в новия начин на живот, казва авторът на статията, регистрираният диетолог и интернист Андреа Матис, е правилното хранене. Тя обяснява, че консумацията на повече плодове и зеленчуци може да намали приема на натрий и да осигури калий, магнезий и антиоксиданти, които поддържат здрави кръвоносните съдове.

Добавянето на повече зеленчуци към диетата ви е евтино дори през зимата. Можете просто да ги замразите.

„Всъщност замразените зеленчуци са също толкова хранителни, колкото и пресните. Замразените храни понякога дори запазват витамините и минералите по-добре от пресните, които стоят по рафтовете на магазините в продължение на няколко дни“, пише експертът.

Тя посочва четири замразени зеленчука, които може да са най-полезни, ако искате да контролирате кръвното си налягане.

1. Замразено брюкселско зеле

Диетологът Амбразия Субле препоръчва консумацията на замразено брюкселско зеле заради съдържанието му на фибри, желязо, витамин К и калий – ключови хранителни вещества, които поддържат здравето на сърцето и регулират кръвното налягане.

Проучване от 2024 г., публикувано в научното списание BMC Medicine, установи, че диета, богата на кръстоцветни зеленчуци (брюкселското зеле е един такъв зеленчук), помага за намаляване на риска от сърдечни заболявания, докато съдържанието на калий помага за компенсиране на ефектите от прекомерната консумация на натрий и разширява кръвоносните съдове.

Освен това фибрите, които се съдържат в това зеле, могат да подобрят нивата на холестерола, а витамин К насърчава артериалното здраве и регулирането на калция.

2. Замразен спанак

Спанакът е важна храна за здравето на сърцето, благодарение на високото си съдържание на калий и магнезий. Тези два микроелемента спомагат за понижаване на кръвното налягане. Калият помага за отстраняването на излишния натрий и облекчава напрежението в стените на кръвоносните съдове.

Според проучване от 2020 г., публикувано в научното списание MDPI , магнезият работи ръка за ръка с калия. Той помага за регулиране на съдовия тонус, позволява им да се отпуснат, подобрява кръвообращението и по този начин намалява натоварването на сърцето.

Спанакът е богат и на хранителни нитрати, които тялото преобразува в азотен оксид, съединение, което отпуска кръвоносните съдове, спомагайки за подобряване на кръвния поток.

Замразеният спанак е не само удобен и питателен, но и многофункционален. Тъй като е бланширан преди замразяване, той се готви бързо и е идеален за най-различни ястия.

3. Замразени броколи

Броколите са богати на витамин C, фибри и антиоксиданти, които спомагат за поддържането на сърдечно-съдовото здраве. Регистрираният диетолог Анна Алфред обсъжда резултатите от проучване от 2023 г., публикувано в научното списание MDPI .

Отбелязва се, че според неговите открития, фибрите помагат за понижаване на нивата на LDL холестерол (известен като „лош“), който може да допринесе за натрупване на плаки в артериите и да увеличи риска от сърдечни заболявания и инсулт.

Антиоксидантите помагат за намаляване на възпалението, което допринася за хипертония. Хроничното възпаление с течение на времето стеснява и втвърдява кръвоносните съдове, което води до повишено кръвно налягане и повишено натоварване на сърцето. Антиоксидантите, открити в броколите, помагат за противодействие на този процес.

4. Замразен карфиол

Карфиолът е изненадващо богат на фибри и витамин C, които подпомагат здравето на сърцето и съдовете. Фибрите също така ви карат да се чувствате сити за по-дълго време, което помага за поддържане на здравословно тегло и следователно предотвратява високо кръвно налягане.

Витамин С е мощен антиоксидант, който помага за предпазване на организма от атеросклероза, хипертония и инсулт.

Мекият вкус и универсалността на карфиола го правят основен продукт за замразяване.

Съвети за избор и приготвяне на замразени зеленчуци

• Когато избирате замразени зеленчуци, търсете опции, които изброяват само зеленчуците – без добавени сосове, мазнини или сол.

• Пасирайте замразени зеленчуци в смутита.

• Гответе зеленчуци на пара или печете, но не ги варете, тъй като този процес може да унищожи витамин C и витамини от група B.

• Комбиниране: Пасирайте няколко замразени зеленчука, за да създадете ароматна и богата на хранителни вещества супа.

