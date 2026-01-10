Кантарджиев с тревожно предупреждение

Епидемична обстановка, нарастващ брой болни и сериозни рискове за най-уязвимите групи – такава е картината на грипа у нас в момента, алармира проф. Тодор Кантарджиев. Епидемиологът предупреждава, че пикът на заразата все още не е достигнат и очаква върхът на епидемията да настъпи през следващата или по-следващата седмица.

„Най-засегнатите области са София, Варна, Бургас и Перник“, уточни проф. Кантарджиев пред Bulgaria ON AIR.

В момента преобладава грип А, подвариант H3, който се предава лесно и е особено опасен за деца и хора над 65 години. Експертът обяснява, че репродуктивното число на вируса е около 2–2,5 – всеки болен заразява двама-трима души. За сравнение, при варицелата един човек заразява 23-ма.

Симптомите се развиват бързо – обикновено до 24 часа след заразяване.

Проф. Кантарджиев съветва още през есента да се ваксинираме и да се консултираме с личния лекар за необходимите лекарства срещу грипа.

„Антибиотиците са сред най-сполучливите лекарства и са спасили много повече човешки животи от други терапии. Те се използват при бактериални усложнения на грипа – зелени храчки, болка и бодежи в гърдите, които могат да доведат до пневмония“, обяснява експертът.

На 1000–2000 болни един развива грипна пневмония, всеки пети получава бактериално усложнение, а на 100 хил. души се наблюдава възпаление на мозъка с тежки последици.

В Европа всяка година около 50 млн. души боледуват от грип, а десетки хиляди губят живота си.

„Ваксината срещу грип струва 20–30 лв., а лечението с лекарства – стотици лева, ако се появят усложнения“, посочва Кантарджиев и подчертава, че културата на ваксиниране у нас е ниска.

„Много е мръсно около кофите за смет. Хората влизат вкъщи с обувките и така рискуват инфекции. Преди 3 месеца предупредих за плъхове и мишки – трябва да се почисти около контейнерите. За пръв път от 60 години виждам такава ситуация с гниещи листа по улиците. Реалната опасност от инфекции е сериозна“, алармира още епидемиологът.

