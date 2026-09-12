Всичко за Мишки

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Опитни мишки от пети клас

Опитни мишки от пети клас

Образователната реформа, която ще започне догодина, най-вероятно ще се окаже като първия сняг. Тоест, ще ни изненада. В положението на най-изненадани...

16 януари | 8:10
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Сливен с акция срещу мишките

Сливен с акция срещу мишките

Ямбол и Сливен са в подготовка за акция срещу мишките и други видове гризачи. Двете регионални здравни инспекции спешно подготвят указание към общинит...

20 февруари | 17:50
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