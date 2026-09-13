Кантарджиев с тревожно предупреждение
Мръсотията в София крие заплаха от вируси
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Мръсотията в София крие заплаха от вируси
По оценки на градската администрация, в града живеят около 7 млн. плъхове
Те не могат да бъдат заразени с коронавирус
Експертите приписват това на затварянето или ограничаването на работата на ресторанти и други търговски предприятия, чиито отпадъци са основен източни...
Париж. Френската столица е завладяна от плъховe, информира Daily Telegraph. Плъховете са навсякъде - в Люксембургската градина, по тротоарите на Шанз...