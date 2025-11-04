Диетолози посочиха най-добрия чай! Върши чудеса

Ако все още не пиете чай от мента, може би е време да го добавите към диетата си. Има освежаващ вкус и е богат на полезни свойства.

Тъй като ментата не съдържа кофеин, можете да се насладите на този чай по всяко време на деня: сутрин за леко ободряване, след хранене за подобряване на храносмилането или вечер преди лягане, пише Realsimple.

Диетологът Саманта Питърсън очерта ползите от чая от мента и обясни защо той е един от най-здравословните чайове за ежедневна консумация.

Ползи от чая от мента

Съдържа хранителни вещества, полезни както за тялото, така и за ума.

Помага за подобряване на храносмилането

Чаят от мента е един от най-добрите за успокояване на разстроен стомах. Освен това, пиенето на тази напитка може да действа като своеобразно мини-рестартиране за храносмилателната система, отбеляза Питърсън.

Особено полезен е след хранене, въпреки че пиенето му преди хранене може също да насърчи храносмилането, като отпусне стомаха и увеличи секрециите“, обясни диетологът.

Намалява оксидативния стрес

За вкусен начин за борба с оксидативния стрес, пийте чай от мента. „Ментата е богата на антиоксиданти, особено розмаринова киселина и флавоноиди като лутеолин и апигенин. Тези съединения действат като почистващи средства за тялото, неутрализирайки свободните радикали, които причиняват възпаление и оксидативен стрес“, обясни Питърсън.

Помага за балансиране на хормоните

Това може да бъде полезно, ако изпитвате симптоми, свързани с повишени нива на андрогени, като акне или растеж на косата, които често се наблюдават при състояния като синдром на поликистозните яйчници, отбеляза Питърсън.

В този случай, обяснява диетологът, „хормонален баланс“ означава поддържане на по-оптимален хормонален баланс, а не опит за елиминиране на естествените колебания.

Справя се със стреса

Първо, според Питърсън, ментата съдържа естествени съединения с леки анти-тревожни свойства.

„Тези съединения могат да повлияят на активността на гама-аминомаслената киселина, невротрансмитер, отговорен за успокояването на нервната система и намаляването на чувството за напрежение и умора, които много от нас изпитват под стрес“, отбеляза Питърсън.

„Чрез нежно успокояване, ментата може да насърчи чувството за спокойствие и релаксация без седация“, добави тя.

Пиенето на топъл чай от мента също може да помогне за облекчаване на стреса. „Осъзнатото отпиване на нещо топло може физически да премести тялото от „борба или бягство“ към „почивка и храносмилане“, добави Питърсън.

Тази пауза, заедно с топлината на ментовия чай, естествено активира парасимпатиковата нервна система, намалявайки хормоните на стреса и насърчавайки релаксацията.

Подобрява фокуса

Според Питърсън, ако се чувствате замаяни, свръхстимулирани или изтощени след дълги дни на многозадачност, чаят от мента може да бъде лесен начин да прочистите главата си и да се успокоите. Мислете за него като за нежно освежаване на ума без нервност.

Проучванията също така показват, че ментата може да поддържа когнитивната функция, по-специално фокуса и работната памет.

„Смята се, че тези ползи се дължат на уникалната комбинация от антиоксиданти в ментата, особено розмаринова киселина, която помага за предпазване на мозъчните клетки от оксидативен стрес и поддържа активността на невротрансмитерите“, обясни Питърсън.

Колко чай от мента трябва да пиете?

Питърсън отбеляза, че пиенето на една до две чаши чай от мента дневно е безопасен и успокояващ навик за повечето възрастни. Това количество „обикновено е достатъчно, за да се усети успокояващият му ефект и да се подобри храносмилането“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com