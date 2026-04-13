Макар да е крал, Чарлз III хапва простичко

Крал Чарлз III може да живее в свят на дворци и протоколи, но на трапезата си залага на изненадващо проста и здравословна диета – далеч от представата за кралски разкош.

Диетата му е далеч от стереотипа за богати кралски пиршества. Тя е сравнително проста, базирана на натурални и сезонни храни.

Денят му обикновено започва със закуска, която включва мюсли, яйца в различни форми, пресни плодове и зеленчуци, често отглеждани в неговите имоти. Той не е голям почитател на кафето и предпочита чай "Даржилинг" с мляко, който пие ежедневно.

Закуската му понякога включва и по-специални ястия с яйца и аспержи, както и печени или варени яйца с различни видове сирена. Тези храни се смятат за богати на протеини, витамини и полезни хранителни вещества, които осигуряват енергия за деня. Яйцата и зеленчуците, които консумира, се определят като добър избор за балансирано и питателно начало на деня.

Кралят пропуска обяда

Кралят често пропуска обяда поради натоварения си график, което означава, че основните му хранения са закуската и вечерята.

Специалисти отбелязват, че такъв режим може да не е оптимален за метаболизма, особено когато вечерята е късна - около 21:00–22:00 ч., тъй като това може да повлияе на съня и храносмилането, предава "Дейли мейл".

След здравословните си проблеми той е добавил и по половин авокадо дневно, което е богато на полезни мазнини, фибри и витамини. Като цяло хранителният му режим се описва като "чист", сезонен и основан на минимално преработени продукти, голяма част от които идват от собствените му земеделски имоти.

Крал Чарлз III е фен и на гъбите

За вечеря той често избира агнешко месо, дивеч и гъби, включително такива, които сам събира по време на престои в именията си. В последните години е намалил консумацията на червено месо, което съответства на препоръките за по-здравословно хранене и намаляване на рисковете за сърдечно-съдовото здраве.

Кралят избягва морски дарове поради опасения от хранително отравяне, което би могло да го възпрепятства в изпълнение на кралските му задължения. Това означава, че той може да не приема достатъчно омега-3 мастни киселини, които се съдържат най-вече в риба и морски храни.

Той пие около четири чаши чай дневно и понякога консумира вино при официални събития и срещи. Медът, който използва вместо захар в някои случаи, не се счита за значително по-здравословна алтернатива, но изборът му е в рамките на умереността.

Като цяло експертите оценяват диетата му като сравнително балансирана, с акцент върху натурални, сезонни и качествени продукти, макар че има някои особености като пропускане на обяда и късно вечеряне, които не са идеални от здравословна гледна точка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com