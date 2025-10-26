Диетолог посочи най-добрата алтернатива на черния и зеления чай

Ако обмисляте да се откажете от черния и зеления чай, помислете за ройбос.

Това е вид билков чай, приготвен от листата на растението Aspalathus linearis, храст, произхождащ от Южна Африка. Както пише RealSimple чаят ройбос може да бъде добра алтернатива за тези, които са чувствителни към кофеина, и предлага много други неоспорими ползи за здравето.

Богат на антиоксиданти

Чаят ройбос е богат на антиоксиданти, които могат да намалят риска от хронични заболявания. Всъщност „зеленият ройбос е доказано, че повишава антиоксидантния статус при здрави и рискови хора“, казва диетологът Джена Улпи, позовавайки се на обзорно проучване . Антиоксидантите в ройбоса могат също да помогнат за намаляване на възпалението и да насърчат някои от другите полезни свойства на чая, добавя тя.

Без кофеин

Чаят ройбос не съдържа кофеин, което го прави отлична алтернатива на кафето. Той може да се хареса и на тези, които изпитват стомашно-чревен дискомфорт от кофеина, отбелязва Улпи.

Намалява чревното възпаление

Диетоложката също така твърди, че ройбосът може да намали възпалението в червата. Тя цитира скорошно проучване. Изследователите дори са установили, че той има защитен ефект върху чревната бариера.

Може да подобри нивата на липидите в кръвта

Според Улпи съдържанието на антиоксиданти намалява холестерола и възпаленията, което може да насърчи сърдечно-съдовото здраве.

В едно проучване чаят ройбос значително е подобрил липидните профили (холестерол и триглицериди) при възрастни с риск от сърдечно-съдови заболявания. Някои проучвания върху животни показват допълнителни кардиопротективни свойства на ройбоса.

Може да помогне за понижаване на нивата на кръвната захар

„Въпреки че са необходими още изследвания върху хора, за да се проучат потенциалните ползи от чая ройбос за диабет и регулиране на кръвната захар, мета-анализ от 2018 г. анализира 12 изследвания върху животни, за да се оцени степента, до която чаят ройбос може да помогне за контрол на нивата на кръвната захар“, обяснява Улпи. „Изследователите установиха, че повишените нива на кръвната захар при диабетни гризачи са значително намалени чрез консумация на полифеноли от ройбос“, завършва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com