Трима диетолози посочиха най-полезния чай на света

Диетолозите са съгласни, че всички чайове имат определени полезни свойства, но един вид чай има най-голяма полза за хората.

Кой чай е най-здравословен?

Трима диетолози, анкетирани от списание Health, бяха единодушни - зеленият оглавява списъка с най-здравословните чайове.

Според диетолога Синди Чоу зеленият чай е изследван по-обстойно от другите видове, което потвърждава неговите ползи за здравето.

Той съдържа голямо количество антиоксиданти,

които могат да неутрализират свободните радикали, нестабилни молекули, които увреждат клетките .

Според диетологът Маги Мун основната полза от зеления чай е

подобреното здраве на мозъка.

Едно проучване установи, че чаят повлиява фактори като тревожност, памет и внимание, а проучване от 2025 г. установи, че възрастните хора, които редовно пият зелен чай, имат по-малко мозъчни лезии, свързани с деменция, отколкото хората, които не поемат напитката.

Благоприятните свойства на зеления чай могат да се разпростират и върху сърдечно-съдовата система.

Изследванията показват, че пиенето на този чай може да помогне за понижаване на нивата на LDL (лошия) и общия холестерол, като по този начин косвено подпомага здравето на сърцето .

Кой не трябва да пие зелен чай?

Като цяло чаша зелен чай е здравословна напитка за всички. Имайте предвид обаче, че той съдържа кофеин, около 30-50 милиграма на чаша, така че може да не е подходящ за всекиго.

Джоу отбеляза, че експертите препоръчват бременните и кърмещите жени да ограничат приема на кофеин до 200 милиграма на ден, а децата под 12 години изобщо да не консумират кофеин.

Хората с тревожни разстройства може също да се нуждаят от ограничаване на консумацията на зелен чай,

добави диетологът Дженифър Бианкини.

„За повечето здрави възрастни по-малко от 400 милиграма кофеин (около 8 чаши зелен чай от по 200 мл) се считат за безопасни“, каза Джоу.

