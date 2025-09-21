Кой чай помага срещу главоболие? Специалисти посочиха 7 вида

По света има различни билкови чайове, които могат да помогнат за

облекчаване на болката, възпалението и гаденето, причинени от главоболие.

Ето защо сайтът VeryWell Health посочва 7 вида чай, които ще ви помогнат да преодолеете болката, но и лошото си настроение.

Джинджифилов чай

Изследователите установили, че приемът на екстракти и добавки от джинджифил намалява мигрената и други симптоми два часа след пристъпа. Джинджифилът е известен като антиоксидант, който намалява възпалението - имунен отговор, понякога причиняващ болка.

„Чай от джинджифил често се препоръчва при гадене и повръщане, свързани с бременност или химиотерапия, а може да бъде полезен и при гадене, свързано с главоболие“, добавя статията.

Чай от лайка

Има доказателства, че някои съединения в лайката намаляват възпалението, което може да помогне при главоболие.

Въпреки че няма проучвания, които да подкрепят ефективността на чая от лайка при главоболие, локалните препарати могат да помогнат при мигрена. Освен това, проучванията показват, че той помага при тревожност и депресия.

Чай от върбова кора

Върбовата кора се използва като обезболяващо средство по целия свят от над 3500 години. Тя съдържа салицин, който тялото разгражда до салицилова киселина (намира се в лекарства като аспирин), която облекчава болката и отока.

„Някои проучвания показват, че върбовата кора е ефективна при хронични болки в гърба и ставите, причинени от остеоартрит (подуване на ставите). Въпреки това, има малко преки доказателства, че чаят от върбова кора помага при главоболие“, обяснява публикацията.

Чай от вратига

Този чай се приготвя от цветовете на многогодишно растение, което наподобява маргаритка и расте в Турция, а също така е разпространено в Централна Европа.

„Екстрактите и чайовете от вратига могат да помогнат за подобряване на кръвообращението, което може да помогне за лечение на мигрена. Въпреки че е известно малко за ефектите след възникване на главоболие, има научни доказателства, че редовната консумация на вратига може да помогне за предотвратяване на мигренозни пристъпи. Въпреки че резултатите са смесени, няколко проучвания показват, че билката намалява броя на мигрените и тежестта на симптомите“, се казва в статията.

Чай от карамфил

Карамфилът придава на чая ароматен, остър вкус. В допълнение към противовъзпалителните си свойства, съединенията в карамфила съдържат и антиноцицептивни свойства, така че те действат върху невронните пътища и части от мозъка, свързани с възприятието на болка.

„Въпреки че има малко доказателства, че пиенето на чай от карамфил лекува главоболие, то може да има някои ползи. Едно проучване установи, че ароматерапията с екстракт от карамфил облекчава главоболието след операция“, отбелязва публикацията.

Чай от лавандула

Лавандулата е вечнозелен храст. Има доказателства, че екстрактите и чайовете от лавандула помагат при тревожност и депресия и могат да подобрят качеството на съня.

„Въпреки че има малко доказателства, че лавандуловият чай облекчава главоболието, ароматерапията с билката може да бъде ефективна за предотвратяване на мигрена. В едно проучване три месеца редовно лечение са довели до намаляване на честотата и интензивността на мигрената“, уверява изданието.

Чай от мента

Много хора използват мента за подобряване на храносмилането, лечение на синдром на раздразнените черва, мускулно напрежение, гадене и главоболие.

Проучванията не показват връзка между пиенето на чай от мента и облекчаването на симптомите на главоболие, но екстрактите могат да бъдат ефективни.

„В едно малко проучване изследователите установиха, че маслото от мента, вдишано чрез назален инхалатор, е толкова ефективно, колкото лидокаинът (вид упойка) за намаляване на тежестта на мигрената“, заключава публикацията.

