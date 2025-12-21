Грипна тревога преди ваканцията за Коледа и Нова година

С навлизането във ваканционния период грипната вълна в България започва да се засилва, като област Перник вече отчита рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души, което е двойно повече спрямо останалата част от страната. В интервю за Нова телевизия директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова предупреди, че в началото на новата година се очаква сериозен ръст на болните и призова за повишено внимание по време на празниците.

H3N2 излиза на преден план и диктува вълната

По последни данни от изследваните у нас проби ясно доминира грипът от тип А (H3N2). Проф. Христова посочи, че от 240 изследвани проби 60 са положителни за грип, като 54 от тях са именно H3N2, а само 6 са от типа H1N1.

Тя обясни, че обичайно пикът на грипа е в края на януари, което означава, че има около четири седмици за покачване на заболеваемостта. По думите ѝ е възможно пикът дори да се измести към февруари, което би означавало по-продължителна и по-тежка грипна вълна. След празниците предстои и секвениране на пробите, за да се установи дали у нас вече е навлязла мутацията на H3N2, която във Великобритания е довела до около 50% ръст на хоспитализациите.

Пътуванията и събиранията - най-големият риск

Основният фактор за разпространението на грипа остават пътуванията и големите семейни събирания. Проф. Христова напомни, че грипът се характеризира с изключително бързо начало и силна умора и отпадналост, които често приковават болния към леглото още в първите часове.

Тя препоръча носене на маски в градския и междуградския транспорт, както и в самолети и при по-големи събирания, особено ако наблизо има хора със симптоми като кихане или кашлица. Според нея най-важното остава хората, които не се чувстват добре, да останат у дома, тъй като това едновременно ограничава разпространението на вируса и подпомага по-бързото възстановяване с по-малко усложнения.

Кои са най-уязвимите и как да подсилим защитата

Най-рисковите групи при настоящата грипна вълна остават малките деца до 5-годишна възраст, както и възрастните над 65-70 години, особено хората с придружаващи заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност и исхемична болест на сърцето.

За подсилване на имунната система проф. Христова препоръчва прием на витамин D, цинк и селен, но само след консултация и необходимите изследвания. По отношение на ваксините тя подчерта, че те не гарантират пълна защита от заболяване, но значително намаляват риска и най-вече предпазват от тежко протичане, усложнения и нужда от хоспитализация.

Грипът изпреварва Ковид

По думите на проф. Христова в момента Ковид-19 е ясно изместен от грипните вируси. Доказаните случаи на Ковид са единични и в пъти по-редки в сравнение с грипа.

Що се отнася до диагностиката, тя обясни, че бързите антигенни тестове са подходящи за първоначален скрининг, но при типични симптоми и отрицателен резултат е препоръчително да се направи PCR тест. Той е значително по-чувствителен, може да открие вируса дори в малки количества и позволява точно разграничаване между различните причинители.

